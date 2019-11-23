Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun “Külliye’de bir CHP’liyle görüştü” iddiasına sert çıktı: İspat edemezsen çek git

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MAHSUN

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İzmir programı çerçevesinde AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan burada toplanan İzmirliler'e hitap etti. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaklaşık yüzde 39 oy oranı için İzmirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda seçmene küsme darılma hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Biz nefsimizi sineye çekiyor, eksikliklerimizi sorguluyoruz. Kavgayı çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar. Bizim gözümüzde tüm makamlar fanidir milletimizin bize verdiği bir emanetten ibarettir. 31 Mart seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmemizi yapıyoruz. Taze bir ruhla yola devam edeceğiz. Bulunduğunuz yerlerin Ömerler'ini seçin, bulunduğunuz yerlerin Haticeler'ini bulun çıkarın. Ve güçlü kadrolarla yolumuza yürüyelim.Teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü aykırı görüşe saygımız var. Şu anda terörün inine girdik mi? Teröristleri adım adım takip ediyor muyuz? Artık kaçacak delik arıyorlar, delik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Suriye'de Barış Pınarı Harekâtı ile o teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar. Bay Kemal dedi ki bizim Suriye'de ne işimiz var? Bizim Suriye'de işimiz var da yok da senin orada ne işin var. Esad'a adamlarını niye gönderdin niye gönderiyorsun? Bütün bunları söylerken ne yazık ki Bay Kemal PYD / PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamento'daki HDP, PKK'nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık "Bu PKK terör örgütüdür" de.Son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben, Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm. Ben, arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. "Böyle bir görüşme olmadı" dediler ve bunu yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki; "Herhalde yanıldık falan." Bay Kemal, senin hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana: Eğer yiğitsen, ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum; acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git. Ama yapamaz. Bugüne kadar bunu ben çok söyledim. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu da. Bizim hayatımıza yalan girmedi; ama bunların hayatı yalan.CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Son 17 senede İzmir'e yaptığımız yatırımlar AK Parti'nin millete bakış açısı bunun en somut örneği. İzmir'e 70 katrilyon liralık yatırım yaptık. İzmir'e toplamda 2 milyar liralık 20 ulaştırma projemizin yapımları devam ediyor. İzmir - Ankara arasını 3.5 saate indirecek hızlı tren hattının yapımı devam ediyor. İzmir'i suya biz kavuşturduk. CHP'de eser üretelim derdi yok. 9 bin 935 derslik yaptık. İzmir'de ihtiyaç sahiplerine 5.5 katrilyonluk yardım yaptık. 109 sağlık tesisi tamamladık. Bayraklı Şehir Hastanesi ile birlikte Menderes, Bergama ve Beydağ hastane inşaatları sürüyor. Tınaztepe Şehir Hastanesi'nin çalışmaları devam ediyor.CHP Genel Başkanı millete yapılan her hizmette olduğu gibi şehir hastanelerinden de rahatsız. Milletimizin birinci sınıf sağlık hizmeti almasını CHP ve ortakları içlerine sindiremiyorlar. İstiyorlar ki millet kendi dönemlerindeki gibi kuyruklara muhtaç olsun. İstiyorlar ki en basit tetkikler için bile insanlar günlerce beklesin, ilaçlarını alamasın.Başkan Erdoğan, İzmir'in Bayındır ve Kiraz ilçelerinde de vatandaşlara hitap etti. Akşam ise Kiraz Belediyesi'nin düzenlediği yemeğe katılan Erdoğan, konuşmalarında şunları söyledi:Yaklaşık 1 milyon 334 bin metrekare alanda kurulacak olan süs bitkileri organize sanayi bölgesinde 25 dekarlık 40 adet süs bitkileri işletmesi faaliyet gösterecektir. Bununla beraber buraya girecek sermayeyi, parayı düşünün. Bu bölgede süs bitkileri sektörüne ara eleman yetiştirmek amacıyla inşallah süs bitkileri eğitim merkezini kuracağız. Bu yatırım sayesinde 1.500 vatandaşımız iş ve aş sahibi olacak. Bugün bir Hollanda, Singapur bu tür bitkilerle yeri yerinden oynatıyor. Onlar yapıyor da biz neden yapamayalım? Ekonomik alanda attığımız adımları biraz daha geliştirdiğimizde de inşallah Ergenli Barajı ile ilgili adımı da atmak istiyoruz. Şu anda ciddi bir toparlanmadayız ve bu toparlanma ile birlikte 2020-2021'de bunun planlaması ve adımını atabiliriz.Kiraz ilçemizde jeotermal kaynakların değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma yapılması talimatını verdim. Jeotermal enerji kaynağı bulduğumuz takdirde tarıma dayalı jeotermal enerji ile ısıtmalı ihtisas organize sanayi bölgesini kuracağız.Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak istediler, kurabildiler mi? Şu anda bir yerlerden bunlara gelen silahlar vardı, 32-33 bin TIR ve bunları depoladıkları yerleri bulduk, onları da oradan şimdi topluyoruz. Suriye Milli Ordusu'yla beraber Mehmetçiğimiz orada destan yazıyor.İzmir'in başına gelen en büyük felaket CHP'dir. İzmir'in ülkemizin üretiminde ve ihracatında, istihdamında halen olması gereken yere gelememesinin sebebi bu şehrin ufkunu karartan CHP zihniyetidir.BaşkanErdoğan'ın "Külliye'de bir CHP'liyle görüştüğü, CHP genel başkanlığına ilişkin değerlendirme yapıldığı" iddiasının altından CHP çıktı. CHP'lilerin ortaya attıkları düzmece iddianın peşine düşerek, Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapmaları siyasi kulislerde tepkiyle karşılandı. Önceki geceki bir televizyon programında CHP'li Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu'yla telefonda görüştüğü ve 'Şeref yoksununu açıklayın' dediği, Kılıçdaroğlu'nun da 'Bence bir görüşme yok' dediği anlatıldı. İnce'nin Kılıçdaroğlu'na "Dedikoduları kimin çıkardığını ben bilmiyor muyum? AKP'liler çıkarmadı merak etmeyin. Ama konuşmayacaksınız, kapatacaksınız" dediği de kaydedildi. Kılıçdaroğlu önceki gün destekçisi Fox TV'de İsmail Küçükkaya'ya Erdoğan'la görüşen ismi bildiğini ima etmişti. Kulislerde yapılan değerlendirmelere göre CHP'lilerin ortaya attığı düzmece senaryonun altında kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu'nun rakiplerini sindirmek yatıyor. CHP'lilerin amacı kurultayda Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkabilecek isimlere peşinen "Erdoğan'ın adayı" damgasını vurup koltuğu sağlama almak.(CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e 'Ulan. Bu kadına haddini bildirin' şeklinde hakarette bulunması) Bunlar hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler, yalan. Parlamento'da Özlem kardeşimize yaptıklarını gördünüz değil mi? Bir kadına böyle bir ifade kullanılabilir mi? Bunlar edepsiz, ahlaksız... Bu Parlamento'da 50 civarında hanım milletvekili olan AK Parti'nin bu duruşunu hazmedemiyorlar. Bunlara göre kadın hizmetkar olmalı, bahçıvan olmalı, tarlada, bahçede domates toplasın, biber toplasın. Karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar, hazmedemiyorlar. Özlem Hanım bir hukukçu.Bakıyorsunuz başörtülü iki kız yolda yürürken bir tanesi çılgınlık yapıyor, o kızlarımıza saldırıyor. Milletin inancı ile değerleri ile kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini görüyoruz. Kılık kıyafetinden dolayı kadınlarımıza yönelik sözlü veya fiili şiddete varan bu provokasyonlara asla göz yummayız, yummayacağız. Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz. Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek. Başı açıkmış kapalıymış, bu bizim memlekettenmiş. Böyle bir ayrım yaparsak Allah'a hesap veremeyiz.BiSaygılı Camisi ve Külliyesi 7500 metrekarelik alana yapıldı. Kapalı 3500, açık 4500 kişilik alana sahip. Yozgat Şefaatli kireç taşı ile Ankara ve Manisa andezit taşı kaplamalar var.Cumhurbaşkanı Erdoğan Ege Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nin açılışını yaptı. Cuma namazını burada kılan Erdoğan yaptığı konuşmada şunları söyledi: "16. yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışı ile inşa edilen cami güzel İzmir'imizin sembollerinden biri olmuştur. Şehrimizin Mimar Sinan tarzındaki eserlerinden biri. İnancımızda cami iş bitince terk edilen mekan olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar kaynaşmanın dayanışmanın yeridir. Öğretmenin, öğrenmenin ve danışmanın mekanıdır. Sınıf, mesafe, din ve ırk tanımayan camilerimizde vücut bulur. Millet kardeş ve ümmet olduklarının bilincine camide varırlar. Cemaati olmayan cami ne kadar ihtişamlı olursa olsun mahsun kalmaya mahkûmdur."