Dünyayı onlara cennet yaptılar

BUGÜN NELER OLDU

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü... Kendilerini çocuklara adayan, dağ taş, köy kasaba demeden çalışan her bir öğretmen, büyük özverilerle Türkiye'nin geleceğini inşa ediyor. Bazı öğretmenler ise çok daha özel çocukları topluma kazandırmak, hatta onları da Türkiye'nin üretim gücüne katmak için çalışıyor. O öğretmenlerden biri Hülya Torun Yeterge, diğeri ise Derya Yağmur. Aksaray'daki bir okulda yaşanan vicdansızlığın aksine onlar otizmli olan, öğrenme güçlüğü çeken özel gereksinimli çocukların hayatını cennete çeviriyor. Manisa'da Öğretmen Şükran Bilginer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Hülya Torun Yeterge 10 yıldır Özel Eğitim Öğretmeni olarak görev yapıyor. "Hiçbir şey yapamaz" denilen ve öğrenme güçlüğü en üst düzeyde olan özel gereksinimli çocuklara eğitim veriyor. Yeterge 12-17 yaş gurubu öğrencileriyle birlikte okul bahçesinde kurduğu serada çiçekler yetiştirdi. Öğrencilerini başka okullara da götürerek orada diğer öğrencilerle kaynaştırdı. Yetiştirdikleri çiçekleri sattılar. Okulda galoş üretip satmaya başladılar. Yeterge ZEKİ adını verdiği Türkiye'nin ilk korumalı iş yeri projesini hayata geçirdi. Bu projeyle ileri derecede otizmli olan, 55 öğrencisinin Manisa'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurdukları fabrikada istihdam edilmesini sağladı. Hepsi ailesine ekmek götüren bireyler oldu. Yeterge "Onlar bizim çocuklarımız. Dışlayarak hem onlara hem de kendi çocuklarımıza kötülük ediyoruz. Onlara karşı sorumluyuz" dedi.Kırşehir'de Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu'nda görevli Derya Yağmur 10 yıldır öğretmen Derya öğretmen otizmli öğrenciler için onlarca proje geliştirdi. Projeleri hem ulusal hem de yerel olarak birçok ödüle layık görüldü. Eğitim verdiği sınıflara en az 2 otizmli öğrenci alarak kaynaştırma eğitimleri verdi. Okulunda onlar için özel bir atölye kurdu. Atık malzemelerden oyuncaklar yaptılar. Otizmli olmayan öğrencilere ve velilere farkındalık eğitimleri verdi. Eğitim verdiği öğrencilerin hepsi otizmi yendi ve normal öğrenci statüsüyle ilkokula başladı. Yağmur, "Otizmli çocuklarımızı dışlayan herkesi kınıyorum. Farkındalık yaratarak onlara hep beraber sahip çıkmamız gerek. Fırsat verildiği zaman onlar da diğer öğrenciler gibi çok büyük başarılara imza atabiliyorlar" diye konuştu.