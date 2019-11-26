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Bakanlık duyurdu: 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: İki terörist ikna yoluyla teslim oldu. / terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 2015 katılımlı Şoreş Başkale kod adlı Abdülcelil Kutlar ve 2015 katılımlı Dijuvar kod adlı Mehmet Kuşci isimli örgüt mensupları Terörle Şube Müdürlüğünün yürüttüğü ikna çalışmaları kapsamında bugün ’ın Cizre ilçesi Sınır Hattından Van ve Şırnak Şube Müdürlüğü görevlilerin teslim oldu. Bugün teslim olanlarla birlikte 2019 yılında 235 terörist ikna yoluyla teslim oldu.

Giriş Tarihi: 26.11.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 26.11.2019 15:36
Bakanlık duyurdu: 2 terörist teslim oldu
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Bakanlık duyurdu: 2 terörist teslim oldu
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