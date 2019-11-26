FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına darbe: 54 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yeni bir operasyon için düğmeye basıldı.

Örgütün sözde TSK yapılanmasında faaliyet yürüten ve asker şahıslardan sorumlu olan sivil imamlar tarafından asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla kullandığı tespit edilen sabit hatlardan aranan ve haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verilen 52 TSK personeli ve TSK Mahrem yapılanmasında Mahrem İmam olarak görev yapan 2 sivil şüpheli olmak üzere toplamda 54 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul merkezli 17 ilde eş zamanlı yakalama, gözaltı kararı uygulandı. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 31'i aktif görevde bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin rütbelerinin şu şekilde olduğu belirlendi: 1 yarbay, 5 üsteğmen ve 25 Astsubay...

54 şüpheliden 7'sinin yurtdışında olduğu anlaşılırken şüphelilerin haklarında yakalama kararı çıkarıldı. Edinilen bilgiye gör operasyon kapsamında 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firar durumda bulunan 11 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam ediyor.