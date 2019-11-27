Bahçeli: Bay Kemal’in suyu ısınıyor

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin kumpasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bahçeli şunları söyledi:Beştepe'de Sayın Cumhurbaşkanı'yla gizemli bir CHP'linin görüştüğü yalanını ilk servis eden çürümüş ve iftiralarıyla sivrilmiş Rahmi Turan'dır. Kaynağı da son derece şüphelidir. Sonunda yazan da, kaynak da, suçlanan da, suçlayanlar da konuşmuştur. Akıl tutulması had safhadadır. Ortalık karmakarışıktır. İşin tuhaf yanı, Kılıçdaroğlu'nun Rahmi Turan'ın iddiasına inanması, ama isim vermekten kaçınmasıdır. Cumhurbaşkanı, 'külliyen yalan' diyor, Muharrem İnce, 'kendimi yakarım ve CHP'de çete var' diyor, kaynak 'ısrarlıyım' mesajı veriyor, Rahmi Turan 'hata yaptım' diye yazıyor, Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamalarda, 9 Kasım saat 01.15'de gizemli CHP'liyi taşıdığı iddia edilen araçların olmadığı, teşhir edilen plakaların kullanılmadığı dahi söyleniyor, o halde kumpas bunun neresinde? Kılıçdaroğlu'nun bildiği ve inandığı nedir?CHP Genel Başkanı bir defa kendi arkadaşlarına güvenmiyor. CHP üzerinde pek çok kumpas yapıldığını dile getiriyor. Bana göre yanılıyor. Krize ve kaosa oynadıkça açık veriyor. Kendi partisindeki alaborayı göremiyor, görmek istemiyor. Bay Kemal'in suyu ısınıyor, kendisine alternatif oluşturma süreci farklı metot ve kanallarla devam ediyor. Kılıçdaroğlu milli güvenlik sorununa dönüşmüştür.