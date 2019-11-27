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'da operasyonu: 5 gözaltı

'da düzenlenen operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 27.11.2019 16:02
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Saat Kulesi mevkisinde hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Şüphelinin üst aramasında 24 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Açık Maslak mevkisinde yapılan devriye sırasında otomobilde oturan bir şüphelinin camdan bir şey atması üzerine ekiplerin yaptığı incelemede ise 8 adet uyuşturucu hap bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine Ankara yolunda bulunan uygulama noktasında durdurulan bir otomobilin bagaj kısmı ve içindeki 3 şüphelide esrar maddesi ele geçirildi.

Üç ayrı operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
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