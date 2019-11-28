Emine Erdoğan’a en anlamlı teşekkür

Tüm dünyada 1 milyon 200 bin çocuk hekiminin üye olduğu dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumu olan IPA yönetimi ve kıta başkanları, IPA yeni dönem başkanı Prof.Dr.Enver Hasanoğlu ve Dış İlişkiler Direktörü Kerem Hasanoğlu evsahipliğinde "Mülteci ve Göçmen Çocuklar" gündemiyle geçen gün ilk kez İstanbul'da toplanmıştı. IPA yönetimi üç gün süren toplantının ardından Emine Erdoğan'ı ziyaret etti. Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen ziyarete IPA yöneticileri ayrıca Emine Erdoğan'a, göçmenler ve Arakan gibi mazlum coğrafyalara yaptığı ziyaretler ve oradaki Müslüman çocukların durumlarını dünyaya duyuran kişi olarak gösterdikleri hassasiyet için de müteşekkir olduklarını iletti. IPA'nın Amerikalı Başkanı Prof. Dr. Errol Alden, IPA direktörü Kerem Hasanoğlu ve IPA yeni dönem başkanı Prof. Enver Hasanoğlu, IPA Asya, IPA Afrika, IPA Latin Amerika Çocuk Sağlığı Başkanları ile Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'nun katıldığı kabulde, Emine Erdoğan kurumun çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yerli aşının önemine dikkat çekti. SABAH

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