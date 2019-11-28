Hrant Dink davasında Kürşat Yılmaz tanık olarak dinlenecek

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 102'nci celseye, tutuklu sanıklar Ercan Gün ve Ramazan Akyürek cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. 5 tutuksuz sanığın da bulunduğu duruşmada, eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Fikri Yalman ve eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Yardımcısı İsmail Hakkı Günay Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile aracılığıyla tanık olarak ifade verdi.

Hrant Dink cinayeti işlendiği dönemde Samsun Emniyet İstihbarat Şube Müdürü olan Fikri Yalman, cinayetin zanlısı Ogün Samast'ın yakalanması ile ilgili görgüsünün sorulması üzerine, zanlı Ogün Samast'ı Samsun'da otobüsten aldıklarını anlattı. Mahkeme başkanının "Ogün Samast neden jandarmaya değil de emniyete götürüldü" sorusuna Yalman, "Sanıyorum başsavcımızın talimatı o yöndeydi. Ogün Samast'ın montunu jandarma görevlilerine teslim ettim. Emniyette terörle mücadele katına çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı da geldi. Üzerinde Türk bayrağı olduğu savcıya iletildi. Cumhuriyet savcımız da 'Ölçülerini alın, tutanağa geçirin bayrağı' dedi" şeklinde yanıt verdi.

"BİZDE DE BULUNSUN DİYE KAMERAYA ALIN DEDİM "

Mahkeme başkanının, Tanık Yalman'a Ogün Samast'ın fotoğraf ve görüntülerin basına sızması ile ilgili görgüsünü sorması üzerine Yalman,"41 saniyelik görüntü istihbarata aittir. Görüntüyü aldırmaktaki amacımız, Ogün Samast'ın bulunduğu alanda jandarmanın kamera ile görüntü aldığını duymuştuk. Bizde de bulunsun diye kameraya alın dedim. Bu görüntülerin arşivde kalmasını istedik. İlerde herhangi bir şekilde soruya muhatap olursak diye arşivde kalma amaçlı çekilsin istedik. Mevzuatta yeri var. Biz bu konuyla alakalı talimat almadık" şeklinde yanıtladı. Duruşmada tanık olarak ifadesi alınan eski Samsun Emniyet İstihbarat Şube Yardımcısı İsmail Hakkı Günay da "Bayrağı vermişler ama kimin talimatıyla verildiğini bilmiyorum. Fotoğraflar çekildiğinde içeride odada oturuyordu Ogün Samast. Fotoğrafları kimin talimatı ile çekilmiş bilmiyorum" dedi. Talepleri alınan tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulunurken; diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

KÜRŞAT YILMAZ TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün kuvvetli suç şüphesini ortaya koyan somut olguların mevcudiyetini sürdürmesi, tutuklu bulundukları suçların cezalarının ağırlığı, bir kısım tanık beyanlarının halen tamamlanmamış olması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 13 sanığın yakalamalı emirlerinin infazının beklenmesine hükmeden mahkeme, sanıklar Yakup Kurtaran, Ali Öz, Birol Ustaoğlu ve Eyüp Temel'in haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması taleplerini reddetti. Mahkeme, aralarında Kürşat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 kişinin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Duruşma, 18-19-20 Şubat 2020 tarihlerine bırakıldı.