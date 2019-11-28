Kaçak hafriyat tepeleri oluştu

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İstanbul'da 90'lı yıllarda kalan kaçak hafriyat ve moloz dağları yine ortaya çıkmaya başladı. Geçen yıl hayata geçirilen 'Araç Takip Sistemi' ile hareket halindeki hafriyat kamyonları sürekli olarak takip ediliyor. Güzergah dışına çıkanlar, aşırı hız yapanlar sistemden görülüyor. Bu GPS sistemine rağmen şehrin bazı noktalarında kaçak hafriyat ve moloz dökümü yapılıyor. Hafriyat işinde 13 bin araç var. Ancak bunlardan 8 bin 900'ü sisteme kayıtlı. Son zamanlarda denetimlerin zayıflaması üzerine şehrin muhtelif bölgelerinde yeniden hafriyat ve moloz tepeleri görülmeye başlandı.Hafriyatçılar ise kaçak döküm yapanların araçlarında GPS cihazı olmadığını ifade ediyor. Hafriyatçı Kadir Öztürk, "Dökenlerde bu sistem yok. Bu sistem olan dökemez, döktüğü yerde yakalanır. Çünkü takip ediliyor. Bunların taşıma belgeleri de olmuyor. Sarı belge yani taşıma belgesi olanlar da GPS de oluyor. Bu belge yoksa GPS de yoktur. Onlar bir şekilde döküyorlar" diye konuştu.