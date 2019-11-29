Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: ‘Türkiye Dostu Bir Başkanlığın Yapılması En Büyük Beklentimizdir’

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ve beraberindeki heyet TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede Kayseri Milletvekili ve Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı İsmail Emrah Karayel'de hazır bulundu.

Eylül ayında AP'de yapılan seçimle göreve gelen Sergey Lagodinsky ve arkadaşlarını tebrik eden Cahit Özkan; 'Sergey Lagodinsky'e görevinde başarılar diliyorum. TBMM'de görmekten ve ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum' dedi.





Anadolu'nun insanlık tarihi boyunca, medeniyetin kaynağı olduğunu belirten Özkan, tıpkı bugün olduğu gibi, geçmişte de zulme uğramış ve barış, huzur isteyen milletlerin yönünün Anadolu topraklarına, yani bu coğrafyaya çevrildiğini belirtti.

'SON YILLARDA ORTA DOĞU'DA SİLAH, PETROL VE PARA ÜZERİNDEN YAŞATILAN ACILARDAN KAÇAN MAZLUMLAR YİNE ANADOLU TOPRAKLARINA SIĞINMIŞLARDIR'

Cahit Özkan, başta Suriye vatandaşları olmak üzere; Kürtler, Araplar, Türkmenler, Ezidiler, Keldaniler, Nasturiler, Yahudiler, Hıristiyanlar ve Müslümanlar gibi, din ve etnik gruplara mensup insanların Türkiye'ye sığınmalarını, Anadolu'nun köklü medeniyetine bağlayarak;

'Şu an Ortadoğu'da yaşanan acılar bir gün elbet son bulacak, o zamana kadar dünya devletlerinin bu konudaki tutumunu tarih kaydediyor olacak.

Bizim ülke olarak misafir ettiğimiz 3 milyona yakın mülteci bu topraklarda barışın egemen olmasıyla yeniden kendi topraklarına dönecekler.

Gün gelecek tüm dünya devletlerinin, bugün yaşananların hesabını tarih önünde verdiklerine şahit olacağız. Bizim, ülke olarak AB'den beklentimiz, Türkiye'nin yüklendiği bu tarihi sorumlulukta yanımızda olması ve destek vermesidir' şeklinde konuştu.

Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky ise: 'Açık, dürüst ve saygı çerçevesinde yürütülecek ilişkileri 'Ortak Avrupa' geleceğimiz için atılan adımlar olarak önemli buluyorum. Ancak beraber konuşarak 'Ortak Avrupa' geleceğimizi inşa edebileceğimizi düşünüyorum' dedi.





Ak Parti Grup Başkanlığında yapılan görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

KARMA PARLAMENTO KOMİSYONU NEDİR?

KPK, Ortaklık Konseyi tarafından, AP ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) arasında Ankara Anlaşması çerçevesinde geliştirilen iş birliği ve temasları kolaylaştırmak ve AB-Türkiye ilişkilerini siyasi yönden incelemek amacıyla kurulmuştu. KPK, TBMM'nin ve AP'nin eşit sayıda temsilcisinden oluşuyor.





Son Türkiye- AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı 19-20 Aralık 2018'de Ankara'da yapılmıştı.