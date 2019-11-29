Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

'da gözaltına alınan 6 şüphelisinden 1'i tutuklandı

'da 'na (/) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.11.2019 22:51
Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı

Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY terör örgütünün tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ankesörlü hatlardan ardışık arandıkları tespit edilen kara harp okulu eski öğrencisi T.Y.Ç. ve Polis Akademisi eski öğrencileri M.B, M.Ö, S.K, S.E. ve Ö.F.S, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan T.Y.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ'nün İngiltere mütevelli mensubu: Fetullah Gülen, iç çamaşırını hediye etti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Burdur'da gözaltına alınan 6 FETÖ şüphelisinden 1'i tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN