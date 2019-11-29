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'daki operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 22'si itirafçı oldu

merkezli 23 ilde 'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki () yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 29.11.2019 11:41 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 11:46
Bursa'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 22'si itirafçı oldu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasının deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Kasım'da 23 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 47 zanlıdan 22'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 22 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. İfadelerinde, terör örgütünün uyguladığı güvenlik tedbirlerini anlatan itirafçılar, sözde mahrem yapının üst düzey üyeleri ve öğrenci sorumlularından olduğu iddiasıyla aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu ve daha önce soruşturma geçirmemiş 280 kişinin ismini paylaştı.

Etkin pişmanlık kapsamında ifadeleri alınan 22 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

25 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Bursa'daki FETÖ operasyonunda yakalanan 47 şüpheliden 22'si itirafçı oldu
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