Kandil’in kadın elebaşı öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği nokta operasyonuyla Kandil'e bir darbe daha indirildi. Son dönemlerde MİT-TSK ortak operasyonlarıyla tepe yöneticilerinin birbir etkisiz hale getirildiği terör örgütüne, Türk istihbaratı ve güvenlik güçleri, sınır ötesinde de göz açtırmıyor. Kuzey Irak'tan teröristlerin Suriye'ye gönderildiği ve Kandil'in, "ikinci bir Kandil" oluşturmak istediği Sincar'da MİT önemli bir operasyona daha imza attı. Geçen yıl Ağustos'ta TSK-MİT'in operasyonuyla öldürülen "Kırmızı" listedeki, PKK/ KCK Sincar sorumlusu "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in ardından Sincar'da örgüte ikinci büyük darbe vuruldu.23 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan Nusaybin nüfusuna kayıtlı Sincar silahlı kadın yapılanmasına bağlı sözde "YJŞ Sincar Kadın Birlikleri" askeri kanat sorumlusu "Medya Agit" kod adlı terörist Beraat Afşin'in Sincar bölgesinde sürekli hareket halinde olduğu istihbaratı alındı. MİT tarafından izlenen kadın terörist Afşin'i etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyonun düğmesine basıldı. İstihbarat birimlerinin uzun bir takibinin ardından terörist Afşin'in 19 Kasım'da Sincar bölgesinde bir eve araçla geldiği ve toplantı halinde olduğu belirlendi. Gece boyunca evde kalan terörist Afşin, yanındaki teröristlerle birlikte evden ayrıldı. Sincar'a gitmek üzere araca binen kadın terörist, MİT'in operasyonu ile etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığı'nın en çok arananlar listesinde 4 milyon lira para ödüllü kırmızı kategoride yer alan Beraat Afşin, terörist başı "Abbas" kod adlı Duran Kalkan'ın Sincar bölgesindeki teröristleri ziyareti sırasında Kalkan'la yan yana görüntülenmişti. 2000'li yıllarda Türkiye'de silahlı faaliyetlerde bulunan ve birçok terör eylemine katılan Afşin, Kandil'de terörist başı Bese Hozat tarafından 2010'da, sözde Mahmur cephe komutanlığına gönderildi. Afşin'in yaklaşık 5 yıldır PKK'nın silahlı kadın yapılanması "YJA-Star-Özgür Kadın Birlikleri" ve Sincar silahlı kadın yapılanması "YJŞ"de-Şengal Kadın Birlikleri"nin askeri kanat sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.