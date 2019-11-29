Kırgızistan eski başkonsolosuna suikast gözaltısı

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İstanbul'da 10 Kasım'da silahla öldürülen Uygur asıllı Aierken Saimaiti'nin Kırgızistan'da ölüm tehdidi aldığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ülkenin İstanbul eski Başkonsolosu Erkin Sopokov gözaltına alındı. Kırgızistan Yolsuzlukla Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada, Sopokov'un, diplomatik plakalı aracını üçüncü şahıslara kullandırmak, 681 bin ABD doları değerinde konut satın almaktan sorumlu tutulduğu aktarıldı. Ülkedeki haberlerde, Uygur asıllı iş adamı Saimaiti'nin Kırgızistan'da ölüm tehdidi aldığını savunduğu görüntülü mesajı yayımlanmıştı. Saimaiti'nin adı, Kırgızistan'da 2012-2016'da 700 milyon doların yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada yer almış ve hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Suikaste kurban giden Saimaiti'nin Fatih'te öldürüldüğü yerde Kırgız Başkonsolos Sopokov'un diplomatik plakalı aracı bulunmuştu.