Su zammı reddedildi

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 20 ile 80 arasında zam yapılmasını öngören teklifi, AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyu ile iptal edildi.İBB Meclisi, İSKİ Bütçe görüşmeleri kapsamında dün Saraçhane'de toplandı. Toplantıda İSKİ 2020 mali bütçesi oybirliği ile kabul edildi. Daha sonra büyük tepki çeken İSKİ'nin yeni su satış tarifelerini düzenleyen teklifi görüşüldü. Teklif, AK Parti ve MHP üyelerinin oyları ile reddedildi. Tartışmalara neden olan zam teklifi hakkında söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "İBB'yi yöneten sayın başkan seçim kampanyasında sokaklarda dolaşarak 'İstanbullular çok yüksek bedelle su satışına muhatap oluyor' diyerek indirim vaadinde bulunmuştu. Mayıs Genel Kurulu'nda su indirimi yapıldı. Ancak bugün İSKİ ve İBB tarafından önümüze yüzde 20 ile yüzde 80 arasında zam içeren teklif geldi. Biz bu zammı kabul etmeyerek reddettik. İstanbullular bilsinler ki biz bu mecliste İstanbulluların faydasına olmayan hiç bir karara geçit vermeyeceğiz" dedi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Bu karar İstanbul'a ihanettir. Zam teklifini reddederek ihanet etmeye devam ediyorlar" açıklamasında bulundu. İBB yönetimi Konut-1 Kademesi (0-10 metreküp) için metreküp su fiyatını 4.80 TL, Konut-2 Kademesi (11-20 metreküp) su fiyatını 7.20 TL, Konut-3 Kademesi (21 metreküpten fazla) 10.80 TL teklif edilmişti. Mayıs 2020'ye kadar mevcut tarife uygulanmaya devam edecek.