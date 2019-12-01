Savunma ve havacılıkta hedef 10.2 milyar dolar

Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi için firmaların daha agresif olması gerektiğini belirterek, "2023 ihracat hedefimiz 10.2 milyar dolar. Buralara erişmek için oyun değiştirici yeni yöntemler sunulmalı. Sektörün yepyeni bir bakış tarzıyla meselelere yaklaşması gerekiyor" dedi.

ETKİN PAZARLAMA STRATEJİSİ

Türk savunma ürünlerinin belirli alanlarda dünyada en iyiler arasında yer alması ve bu yolla ihracatın artırılması için tüm sektörün "seferberlik" içinde hareket etmesi gerektiğinin altını çizen Demir, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ilk ürünler arasında uçak, helikopter aksam ve parçaları olduğunu belirterek, "Bu hangi sektöre yoğunlaşmamız gerektiğini gösteriyor. Etkin pazarlama stratejisi ortaya koymalıyız" diye konuştu.

YENİ PAZARLARA AÇILIM

Türkiye'nin ithalata bakıldığında 20 yıl önce dünyada üst sıralarda yer aldığını ve sektördeki gelişime paralel olarak daha alt sıralara indiğini kaydeden Demir, savunma ve havacılık sanayisindeki potansiyel pazarların henüz Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkeler listesinde yer almadığını ifade etti. Demir, "Üzerinde durduğumuz, büyük potansiyel gördüğümüz Güneydoğu Asya, Orta ve Latin Amerika, Afrika gibi pazarlarda yer bulmanın yöntem ve stratejilerini sektörle birlikte ortaya koyacağız" değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI HER ZİYARETTE DİLE GETİRİYOR

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki 2023 ihracat hedefine erişebilmesi için oyun değiştirici yeni yöntemler ortaya konulması gerektiğine vurgu yapan Demir şöyle devam etti " Henüz platform ihracatına giremedik. Bu alana girdiğimizde, bu alanda önümüzü tıkaması muhtemel bazı kısıtları kaldırdığımızda ki önümüzdeki 3-4 yılın amacı olmalı, o zaman bu rakamların çok agresif şekilde büyüyebileceğini düşünüyorum. Gayretimizi çok daha artırmamız, bazı parametreleri değiştirerek 2,5-3 misli değişim sağlamamız gerekiyor. Şu andaki gidişatı değiştirecek bir ivme gerekiyor. Bunu sağlamanın yolu da ülke bazında ortaya koyacağımız bazı tedbirler olacaktır. Bu da sadece sektörün yapabileceği şeyler değil. Çeşitli teşvik, kredi mekanizmaları, uluslararası ilişkilerde geliştirilecek yöntemler, devlet başkanları seviyesinde ziyaretlerde gündeme getirilecek konular, siyasi analizler gibi bir dizi parametre var. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konunun uzun süredir farkında ve hemen hemen tüm dış seyahatlerde konu gündeme getiriliyor. Diğer devlet başkanlarıyla konuşurken en önemli kalemlerden birisi savunma sanayisi ürünleri ve ihracatı olarak gündeme geliyor"

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMALIYIZ

Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği Başkanı Latif Aral Aliş de, son 10 yılda savunma sanayii sektörünün büyük bir atağa kalktığını belirterek, "İhracatçı 28 sektör arasında en büyük artışın savunma sanayii sektöründe yaşandığını belirtti. Aliş, Türkiye'nin ihraç ürünleri 2018 bir kilogram 1,32 dolar iken savunma sanayide bu rakam 46,59 dolara çıkıyor" açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın verdiği önem sayesinde savunma sanayinin önemli bir konuma geldiğinin altını çizen Aliş, "Biz de üzerimize düşeni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.