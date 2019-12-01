BUGÜN NELER OLDU

İstanbul dün akşam sağanak yağmura teslim oldu. Yağış, özellikle Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Beykoz civarında etkili oldu. Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı. Pendik, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda iki otomobil su basan yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobiller içerisinde mahsur kalan kişileri kurtardı. Ekipler daha sonnra araçları sudan çıkardı. Polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapattı. İSKİ ve Pendik Belediyesi ekipleri ise biriken suyu tahliye çalışması başlattı.