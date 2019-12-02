Başkan Erdoğan talimat verdi Diyanet harekete geçti

DİN KARŞITI DÜŞÜNCELERE NEDEN OLUYORLAR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 6.Din Şurası'ndaki, "Hakla batılı karıştıran amorf inanç sistemlerinin genç kuşaklar arasında rağbet görmesinden endişe ediliyor. İstikbalimizin teminatı olarak baktığımız evlatlarımız, çoğu Batı menşeli, batılı zihin ürünü sapkın akımlar karşısında ne yazık ki savunmasız kalıyor" sözleriyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı düğmeye bastı. İnanç ve din karşıtı akımlarla ilk temasın daha çok popüler kültürün insan onuruna aykırı, eğlenceyi özendirici etkisi ve dinî konulardaki olumsuz örnekler üzerinden kurulduğunu kaydeden Diyanet, daha sonraki aşamalarda ise bu duygusal reaksiyonların, felsefî olarak temellendirilmeye çalışıldığını belirtti. İnanç ve din karşıtı akımların, İslam coğrafyasında meydana gelen olumsuzlukları ve ortaya çıkan terör olaylarını arka planını sorgulamadan sosyal medyada İslam'ın aleyhinde kullanıldığı ve birçok dini tema üzerinden sürdürülen bu paylaşımların, insanların inançlarının zayıflamasına, din karşıtı düşüncelerin yayılmasına neden olduğu ifade etti..

YETKİN BİLİMADAMLARI SAHA ARAŞTIRMALARI YAPACAK

BUGÜN NELER OLDU

Bu durumun önüne geçebilmek için kötü örneklerin dini temsil etmeyeceğini anlatacak Diyanet, ayrıca inanç problemleri konusunda sağlıklı veriler elde etmek amacıyla alanında yetkin bilim adamlarının danışmanlığında saha araştırmaları yaptıracak. Başkanlık, dine dair olumsuz paylaşımların etkilerini ortadan kaldırabilmek için uygun içerikler oluşturup sosyal medyada yayılımını sağlayacak. Başta gençlere yönelik olmak üzere inanç karşıtı akımlara karşı uyaran ve onlara verilecek cevapları içeren yazılı, görsel ve dijital yayınlar hazırlayacak. Söz konusu akımları doğuran felsefî, tarihsel ve kültürel arka planlar da Diyanet'in sosyal medya paylaşımlarıyla ayrıntılı olarak açıklanacak.