Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda ekiplerce yakalanan 9 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin ankesörlü telefonla, örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları öne sürüldü.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.