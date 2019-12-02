Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

'de operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

'de Fetullahçı Terör Örgütüne () yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.12.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 17:23
Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında kent merkezinde belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda ekiplerce yakalanan 9 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin ankesörlü telefonla, örgüt üyeleriyle iletişim kurdukları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi tutuklandı. 7 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK'dan kaçan 14 yaşındaki çocuk anlattı! İşte kanlı örgütün şoke eden yöntemleri!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'de FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN