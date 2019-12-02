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'da enerji nakil kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı

'nun Akkuş ilçesinde enerji nakil kablolarını çaldıkları ileri sürülen iki şüpheli yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.12.2019 17:05
Ordu'da enerji nakil kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlıca ve Kemikgeriş mahallelerinde farklı tarihlerde enerji nakil kablolarının çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, 2 bin 280 metrelik kabloyu U.Ö. ile H.Ö'nün çaldığını belirledi.

Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, direklere tırmanmada kullanılan emniyet kemeri, telleri kesmeye yarayan aletler, kablo parçaları ve şüphelilerin hurdacıya sattıkları 242 kilogram yakılmış bakır kablo ele geçirdi.

U.Ö. ve H.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Ordu'da enerji nakil kablolarını çalan 2 şüpheli yakalandı
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