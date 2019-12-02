Yalova'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan 3 kişiyi takibe aldı.

2016 yılından bu yana firari olan ve örgüt içinde üst düzey görevde bulundukları belirtilen B.A. ile İ.A'nın hücre evinde kaldıkları bilgisine ulaşan ekipler, operasyonla şüphelileri yakaladı.

Ekipler, yurt dışından gelen diğer firari şüpheli M.Ç'yi ise uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra çıkış kapısında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve B.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.