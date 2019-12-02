Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Yalova'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

'da operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

'da, () yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 2.12.2019 19:18
Yalova'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı

Yalova'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan 3 kişiyi takibe aldı.

2016 yılından bu yana firari olan ve örgüt içinde üst düzey görevde bulundukları belirtilen B.A. ile İ.A'nın hücre evinde kaldıkları bilgisine ulaşan ekipler, operasyonla şüphelileri yakaladı.

Ekipler, yurt dışından gelen diğer firari şüpheli M.Ç'yi ise uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na indikten sonra çıkış kapısında gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ç. ve B.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, İ.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yalova'da FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN