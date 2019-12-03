Başkan Erdoğan’ın en özel kabulü

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli sporcu, sanatçı, zanaatkar ve aileleriyle bir araya geldi. Erdoğan'ın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulünde duygusal anlar yaşandı. Kabule katılanlar arasında, milli yüzücü Rana Bağdat, Kafkas- Zeybek Dans grubu üyeleri Uğur Sarıoğlu ve Dilek Oruçoğlu, doğuştan görme engelli olan ve Konya Şaziye Ak Camisi'nde 20 yıldan bu yana müezzinlik yapan Ali İnan, 19 farklı enstrüman çalabilen Talha Ekinci, doğuştan görme engelli "WeWalk" akıllı baston teknoloji şirketinin kurucu ortağı Kürşat Ceylan da yer aldı. Ziyaretçileriyle tek tek ilgilenen Erdoğan kendisine sarılanlara da şefkatle karşılık verdi. Erdoğan, Dünya Engelliler Günü mesajında da "Tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyorum. Engellerin bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyorum" ifadesini kullandı.