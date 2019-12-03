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'da iki lastik botta toplam 21 yakalandı

'da, ekiplerinin 6 saat arayla durdurduğu iki ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 21 yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 3.12.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 11:18
Bodrum'da iki lastik botta toplam 21 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, saat 01.30 sıralarında, Akyarlar Mahallesi açıklarında içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bir lastik bot olduğunu belirledi.

Botu durduran Sahil Güvenlik ekipleri, içinde 3'ü kadın 1'i çocuk 12 kaçak göçmeni kendi botlarına alarak kurtardı. Aynı gün saat 07.38'de bu defa Kargı Adası açıklarında ikinci bir lastik bot fark edildi. Bu bottaki 4'ü kadın 1'i çocuk toplam 9 kaçak göçmen de kurtarıldı. Her iki bottaki toplam 21 Güney Afrikalı kaçak göçmen Bodrum Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilip, karaya çıkartıldı.

Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

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Bodrum'da iki lastik botta toplam 21 kaçak göçmen yakalandı
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