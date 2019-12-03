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'teki iltisaklı okulun müdürü gözaltına alındı

'in Bihaç şehrinde faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü () iltisaklı lisenin Türk vatandaşı müdürü Fatih Keskin gözaltına alındı. Kanton polisinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkiye'nin iadesini talep ettiği bazı isimlerin avukatlığını yapan , Keskin'in gözaltına alındığını doğruladı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 3.12.2019 22:10 Güncelleme Tarihi: 3.12.2019 22:17
Bosna Hersek'teki FETÖ iltisaklı okulun müdürü gözaltına alındı

Ülke medyasında çıkan haberlere göre, Bosna Hersek'te ikamet eden Keskin, bugün Una-Sana Kanton Polisi tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrıldı. Burada gözaltına alınan Keskin, sınır dışı işlemleri için Göçmen Merkezi'ne nakledildi.

Kanton polisinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkiye'nin iadesini talep ettiği bazı isimlerin avukatlığını yapan Nedim Ademovic, Keskin'in gözaltına alındığını doğruladı.

Ademovic, gözaltına alınan Keskin'in 20 yıldan uzun bir süredir ailesi ile Bosna Hersek'te ikamet ettiğini söyledi.

Daha önce "Una-Sana Koleji" adı ile Bosna Sema Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren lise, kağıt üzerinde İngiliz Richmond Park Okullarına devredildikten sonra Richmond Park Bihaç Koleji adını almıştı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanlığına bağlı Yabancılar Şubesi, geçen eylül ayında da Türkiye'nin iadesini istediği 4 Türk vatandaşının oturum izinlerini iptal etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.

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Bosna Hersek'teki FETÖ iltisaklı okulun müdürü gözaltına alındı
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