DEAŞ'a Kasımda "üst düzey" darbe

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik etkin ve kararlı mücadelesini sürdüren Türkiye, geçen ay yurt genelindeki operasyonlarla örgüte büyük darbe vurdu, teröristlerin planladığı eylemler güvenlik güçlerinin başarılı çalışmalarıyla engellendi.

Türkiye'de DEAŞ'a karşı yürütülen mücadele kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlarını aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, geçen ay başta İstanbul, Ankara, Adana, Osmaniye, Mersin, Samsun, Gaziantep, Kilis olmak üzere farklı kentlerde şafak vakti eş zamanlı düzenledikleri başarılı operasyonlarla örgüte nefes aldırmadı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, polis, jandarma ve hudut birliklerinin kasım ayında yürüttüğü çalışmalarda, örgütün sözde üst düzey yöneticileri olduğu belirlenen yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 238 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Güvenlik birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 71'i tutuklandı.

Şüphelilerden bazıları sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

- Kasımdaki bazı operasyonlar

Ankara, Mersin, Samsun, Kayseri, Batman, Adana, Sakarya, Amasya, Kastamonu, Osmaniye ve Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun, Adana, Kocaeli ve Karabük'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 25'i sınır dışı edildi.

Çankırı'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden biri tutuklandı.

Siirt'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 2'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla salıverildi.

Osmaniye merkezli İstanbul, Gaziantep, Kilis ve Bursa'da DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Yakalanan bir örgüt üyesinin DEAŞ adına yılda yaklaşık bin 500-2 bin yabancı terörist savaşçı yetiştirilen sözde silahlı eğitim kamplarının sorumlusu ve terör örgütü DEAŞ'ın "zekat emiri" olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesi sonrası, İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 kişiden adliyeye sevk edilen 8'i tutuklandı.

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yakın Telegram kanallarından bomba eğitimi aldığı belirlenen zanlı H.H. cezaevine gönderildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları ve eylem hazırlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 kardeş tutuklandı.

Bolu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye çıkarılan Irak uyruklu çift, cezaevine konuldu.

Ankara, Erzurum, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli, Osmaniye, Hatay, Kilis, Kayseri, Gaziantep ve Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında yabancıların da bulunduğu 29 zanlı tutuklandı.

Suriye'nin Haseki ilinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde Haseki istihbarat sorumlusu olduğu belirtilen Suriye uyruklu "D.E.H" Denizli'de yakalandı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ankara Yenimahalle'deki tekel bayisine bombalı saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ'ın uyuyan hücre yapılanmasına yönelik operasyonda, oklarının ucuna el yapımı patlayıcı yerleştirilerek kullanılan "arbalet" yay silahı ele geçirildi.

- Kilis'te kırmızı bültenle aranan 4 DEAŞ'lı yakalandı

Kilis'te terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rusya, Fas uyruklu Belçika vatandaşı ve Kazakistan uyruklu 2'si kadın 4 DEAŞ'lı yakalandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuklandı.

- Bağdadi'nin yakın akrabası 4 kişi tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında Kırşehir'de 11, Samsun'da 5, Ordu'da 3 ve Şanlıurfa'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen ve örgüt elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin yakın akrabası olan 4 zanlı, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Suça sürüklenen 2 çocuk ile 19 şüpheli ise geri gönderme merkezine ulaştırılmak üzere Kırşehir Valiliğine teslim edildi.

- DEAŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi

Mersin'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyonda Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlının da arasında yer aldığı 14 DEAŞ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden DEAŞ'a katılım yapanların listesi bulundu. Emniyet güçlerince incelenen verilerde, listede 81 ülkeden 3 bin 846 kişinin isimlerinin yer aldığı belirlendi.

Listeye göre, örgüte en çok katılımın 700'e yakın kişiyle Suudi Arabistan'dan olduğu, bu ülkeyi yaklaşık 650 kişiyle Tunus ve 400'e yakın kişiyle Fas'ın izlediği tespit edildi, aralarında Almanya ve İspanya'nın da olduğu Avrupa ülkelerinden de 300'den fazla kişinin katılımı saptandı.

Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan ve Finlandiya gibi ülkelerden katılımların da listelendiği verilerdeki incelemenin sürdüğü öğrenildi.

- PKK elebaşı Karayılan YPG/PKK'ya "DEAŞ ile iş birliği talimatı" vermiş

Adana'da YPG/PKK soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme için WhatsApp üzerinden özel "emoji" şifreleri oluşturduğunu itiraf eden Suriye uyruklu kadın terörist, ifadesinde terör örgütü elebaşı Murat Karayılan'ın DEAŞ ile iş birliği yapılması yönünde verdiği talimatları da anlattı.

Suriyeli Miray H. ifadesinde şu bilgileri verdi:

"PKK/KCK/PYD/YPG olarak DEAŞ'ın yapacağı eylemlere gerek mühimmat, gerek milis-işbirlikçi olmak üzere destek verilmesi gerektiği, 'Cemal' kod adlı Murat Karayılan tarafından yazılan ve bize okunan mektubun içeriğinde geçmiştir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Kasım'da DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin eşinin yakalandığını açıkladı. Erdoğan, "Amerika 'Bağdadi kendini tünelde imha etti'... Bununla kendilerine göre bir iletişim kampanyası başlattılar. Biz de hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. İlk defa şimdi, bugün açıklıyorum." dedi.

- DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Kayseri'de WhatsApp üzerinden terör örgütü DEAŞ üyeleriyle haberleştikleri iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Hasan Elmahşi ve Mohamad Jamal Alamin'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan Suriye uyruklu tutuklu sanık Kenan Humeyş, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.