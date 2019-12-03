Hedef Muharrem İnce ve muhalifler

BUGÜN NELER OLDU

CHP yönetimince belirlenen takvime göre, 14 Aralık 2019-27 Ocak 2020 tarihleri arasında ilçe kongreleri, 3 Şubat-2 Mart 2020 arasında da il kongreleri gerçekleştirilecek. Parti tüzüğü, il kongrelerinin tamamlanmasının ardından 45 gün sonra büyük kurultayın gerçekleştirilmesini düzenliyor. Bu kapsamda, CHP'nin büyük kurultayının gelecek yılın Nisan ayı ortalarında yapılması planlanıyor. CHP yönetimi, olağan kurultay öncesinde gerek delege gerekse de ilçe ve il örgütlerini muhaliflerden ve Muharrem İnce'ye yakın isimlerden temizlemeyi planlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaya yol açan 'tek aday' talimatının ardından 'kavga istemiyorum' çıkışına rağmen hem ilçe hem de il kongrelerinin kavgalı ve çekişmeli geçmesi bekleniyor. Kongreler öncesinde özellikle İzmir, İstanbul ve Ankara'da büyük çekişme ve kavga yaşanıyor. İzmir'deki kongre kavgası ise belediye başkanı Tunç Soyer, eski belediye başkanı Aziz Kocaoğlu ve genel başkan yardımcısı Tuncay Özkan arasında. CHP kulislerine göre Kılıçdaroğlu'nun tek aday talimatına rağmen İzmir'de il başkanlığı için en az 3 aday çıkabileceği belirtiliyor. Mevcut il başkanı Deniz Yücel'in 'tek aday'lık için mücadele vermesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Yücel'in adaylığına sıcak bakmadığı yine eski büyükşehir belediye başkanı Aziz Kocaoğlu'nun da Yücel'e karşı başka aday arayışında olduğu belirtiliyor.