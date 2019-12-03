İşçi kıyımı son bulsun

BUGÜN NELER OLDU

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde CHP'li Kadın Belediye Başkanı Elif Köse tarafından işine son verilen 2 çocuk annesi Fatma Özköse evinde SABAH'a konuştu. Yaşadıklarına isyan eden Özköse, ruh sağlığının bozulduğunu belirterek, "Kış ortasında beni işsiz bıraktılar, ekmeğimle oynadılar. CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımı artık son bulsun" dedi. Gözyaşı döken Özköse, CHP'liler tarafından tehdit edildiğini de söyledi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde işten kovulan Özköse, işten atıldığını öğrendiği gün kalp spazmı şüphesi ile Karabük'te hastanede tedavi görmeye başladı. Önceki gün de belindeki ağrılar yüzünden Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özköse, "13 yıl lösemi tedavisi gören oğlum Burak bu yıl üniversite sınavına girecek. Çocuğumun bir haftadan bu yana psikolojisi bozuldu. Kış günü beni işsiz bıraktılar. 2 çocuğumla yaşam mücadelesi veriyorum. Evim kira, havalar soğudu, evin ve çocukların masrafı var. Benim aldığım asgari ücretle mi düzelecek belediyenin durumu, onlar için küçük para ama benim için büyük para" diye konuştu."Beni yaktılar başkasını yakmasınlar" diyerek CHP'li Belediyelerdeki işçi kıyımının son bulması çağrısında bulunan anne, "Benim ve çocuklarımın ruh sağlığı bozuldu. Benim işe girmeme İçişleri Bakanımız vesile olmuştu. Devletim bana iş verdi, CHP'li başkan ise işsiz bıraktı. CHP'li Elif Köse'nin yandaşları beni sosyal medya üzerinden hem tehdit ediyor, hem de hakaret ediyorlar" dedi.