Cumhuriyet’ten yine bir algı operasyonu

Cumhuriyet Gazetesi, geçtiğimiz günlerde 'Saç ve tükürük örneği alma işkencesi' başlıklı bir haber yayınlamıştı. Gazete bu haberiyle adeta PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapmıştı.

CEZAEVLERİNDE OHAL VARMIŞ GİBİ ALGI YAPILDI

Cumhuriyet bugün de 'Bitmeyen Ohal' başlıklı bir haber yayınladı. Seyhan Avşar imzalı haberde gazete algı operasyonu yaparak sanki Türkiye'deki cezaevlerinde Olağanüstü Hal (OHAL) varmış gibi biz izlenim ortaya koymaya çalıştı.





Haberde terör örgütlerinin ve uzantılarının savunuculuğunu yapan İnsan Hakları Derneği (İHD)'ne 'sivil toplum kuruluşu' diyen Cumhuriyet, derneğin açıklamasına yer verdiği haberde, cezaevlerinde şu an OHAL olmamasına rağmen varmış gibi göstererek algı ve karalama operasyonuna devam etti.

Hapishanelerde 457'si ağır olmak üzere 1333 hasta tutuklu/hükümlü bulunduğu iddiasını haberleştiren Cumhuriyet, dernek yetkililerinin cezaevindeki OHAL uygulamalarının OHAL sonlandırılmasına rağmen kalıcı hale geldiğini iddia ettiği açıklamasına da yer verdi. Gazete, bu şekilde Türkiye'deki cezaevlerini karalamaya da çalıştı.

OHAL GEÇEN YIL KALKMIŞTI

Gazete, Türkiye'deki tüm cezaevlerindeki sağlık konusundaki durumu Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'ne sormadan haberleştirirken kurumdan herhangi bir açıklamaya da yer vermediği görüldü.

Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 20 Temmuz 2016'da ilan edilen OHAL yedi kez uzatıldıktan sonra geçen yıl sona erdirilmişti. Birçok hastalığın cezaevi koşullarından kaynaklandığını ileri süren açıklamayı da veren Cumhuriyet, terör örgütlerinin savunuculuğunu yapan bir kuruluşun açıklamasına yer vererek 'Terör örgütü mensuplarının serbest bırakılması hedefi mi var, bunun sinyali mi verildi?' diye düşündürdü.

CUMHURİYET NE AMAÇLADI?

Cezaevinden yeni çıkan CHP eski milletvekili Eren Erdem, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Ben, o koşulları biliyorum ve bu durumda biri o koşullarda tutulamaz. Derhal serbest bırakılmalıdır'' ifadelerini kullanmıştı.

Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde rahatsızlanması haberinden sonra Cumhuriyet bu haberlerle Demirtaş'ın serbest bırakılması için bir ön hazırlık yapıldığı algısını verdi.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YAYIN ORGANI

Gazete, PKK'nın yayın organı Yeni Özgür Politika'da yayımlanan psikolojik operasyon amaçlı haberleri kaynak vermeden alıyor. Cumhuriyet'in gündeme getirdiği İHD açıklamaları daha önce de Yeni Özgür Politika'da yer almıştı.