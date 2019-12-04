İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu!

Hükümet aleyhine algı dolu haberlere imza atan FOX TV, bu haberlerine bir yenisini daha ekledi. FOX TV haber sunucusu İsmail Küçükkaya, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın adını kullanarak fake bir hesap açan bir kişinin attığı tweeti haber yaptı.

ALAY KONUSU OLDU

Ciddi bir şekilde sahte tweeti yorumlayan Küçükkaya'nın bu anları kısa sürede sosyal medya üzerinde en çok paylaşılan tweetler arasına girdi. Küçükkaya'nın sahte bir tweeti bu kadar ciddi bir şekilde anons etmesi alay konusu oldu.



İŞTE O ANLAR:

Parodi hesabı gerçek ABD Başkanı Trump, sanan İsmail Küçükkaya, FOX TV canlı yayınında böyle alay konusu oldu!

PARODİ HESAP OLDUĞUNU BİLE BİLE İZLEYİCİYİ YANILTTILAR



Programda gösterilen tweetin atıldığı hesabın adının gizlenmesi "parodi hesap olduğunu bilerek mi yaptılar?" sorusunu akıllara getirdi. Tweetin atıldığı parodi hesap da bu konuya dikkat çekerek "Bu fotoda benim kullanıcı adımı neden sildiklerini çok merak ettim? Parodi olduğunu bile bile kullanıcı ismini silerek habere mi koydular?" sorusunu sordu.

İŞTE KÜÇÜKKAYA'NIN HABERİYLE İLGİLİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN TWEETLER