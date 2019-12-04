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'da kaçakçılığı operasyonu

'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 4.12.2019 15:07 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 15:07
Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Şarkikaraağaç-Konya karayolunda kontrol noktası oluşturarak şüphelilerin bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada Roma, Bizans, Osmanlı ve Helenistik dönemlerine ait 152 sikke ile tarihi eser niteliğinde olduğu belirlenen 10 obje ele geçirildi.

Ekipler, otomobilde bulunan Ö.Ç. (32), R.A. (34) ve M.A'yı (32) gözaltına aldı.

Şüpheliler işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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Isparta'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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