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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'den ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı , özel uçak "TRK" ile saat 20.55'te yurda dönmek üzere resmi temaslar için bulunduğu 'nin başkenti 'dan ayrıldı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 5.12.2019 21:10 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 21:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra Stansted Havalimanı'ndan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Londra'dan ayrıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere'den ayrıldı
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