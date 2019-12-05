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'nün yapılanması soruşturmasında 9 kişi adliyede

'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/PDY) ' Gebze Yerleşkesi' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 5.12.2019 14:34

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü ile bağlantısı olduğu belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütünün TÜBİTAK yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 9 TÜBİTAK eski çalışanı Kocaeli, Diyarbakır, Yalova ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

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FETÖ'nün TÜBİTAK yapılanması soruşturmasında 9 kişi adliyede
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