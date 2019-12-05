Türkiye’nin terör hassasiyeti NATO deklarasyonuna girdi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde NATO ittifakının, terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı ve etkin davranması gerektiği mesajını verdi. NATO'nun 70. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen zirveye katılan liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından tek tek karşılandı. Liderler daha sonra aile fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, aile fotoğrafında ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in arasında yer aldı. Liderler daha sonra zirvenin ana oturumuna geçti.Erdoğan, oturumda yaptığı konuşmada, NATO'nun bir yenilenme ihtiyacının ortada olduğunu belirterek, ittifakın, özellikle terör örgütlerinden kaynaklanan asimetrik tehditler karşısında çok daha kararlı ve etkin davranması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde müttefik ülkelerden daha fazla dayanışma beklediklerini belirten Erdoğan, terörle mücadelede NATO üyesi ülkelerin işbirliğinin önemine dikkat çekti.Zirve sonrası yayımlanan ortak deklarasyonda NATO'nun 1 milyar kişi ve topraklarının güvenliğini sağlamaya devam ettiği, "dayanışma ve birlik" ilkelerinin ittifakın temel taşları olmaya devam ettiği belirtildi. Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki güçlü transatlantik bağların teyit edildiği deklarasyonda, Washington Antlaşması'nda "bir müttefike yöneltilecek saldırı hepimize yönelmiş bir saldırıdır" taahhüdünde bulunulan 5'inci maddeye olan bağlılık yinelendi.Deklarasyonda, "Bölünmez güvenliğimizin maliyet ve sorumluluklarını üstlenme konusunda hepimiz kararlıyız" ifadesine yer verilerek tüm müttefiklerin savunma taahhütleri uyarınca savunma ve kabiliyet gelişimine yatırım yaptığının, misyon ve operasyonlara katkı sağladığının altı çizildi. ABD dışındaki müttefiklerin savunma harcamaları 5 yıldır artıyor. Savunmaya 130 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı" ifadesi kullanılan deklarasyonda, bu alanda önemli ilerleme kaydedildiği belirtildi.Deklarasyonda, "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" vurgusu yapılırken, müttefiklerin terörle mücadele konusunda kararlı olduğu ve bu çerçevede birlikte daha güçlü adımlar attığı kaydedildi.Deklarasyonda, NATO'nun savunma amaçlı bir ittifak olduğu, hiçbir ülkeye tehdit teşkil etmediği vurgulandı. "Herkes için güvenlik sağlamak için çalışıyoruz." ifadesine yer verilirken, bu çerçevede ortaklıkların da geliştirildiği kaydedildi. NATO'nun "açık kapı politikasının" desteklendiği belirtilen deklarasyonda, Kuzey Makedonya'nın yakında ittifakın 30'uncu üyesi olacağı anımsatıldı.Deklarasyonda, güvenliğin sağlanması için geleceğe odaklanılması ve teknolojik üstünlüğün korunması gerektiğine işaret edilerek siber tehditlere cevap verme yetenekleri geliştirilmeli" denildi.BAŞKAN Erdoğan, oturumun ardından ABD Başkanı Donald Trump ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Yarım saatlik görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yer aldı. Son derece verimli olduğu duyurulan görüşmede ticaret hacmi hedefi, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel meseleler, enerji güvenliği konuları ele alındı. Trump, Türkiye'nin NATO için önemli bir ülke olduğunun altını çizerek, "Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor. Erdoğan ile Suriye'deki durumu ele aldık. Güvenli bölge ve sınırda herhangi bir problem yok. Erdoğan'ı bundan dolayı tebrik ediyorum" açıklaması yaptı.NATOGenel Sekreteri Jens Stoltenberg, liderlerin terörle mücadele çabalarını artırma konsunda yeni bir eylem planı üzerinde anlaştığını kaydetti. YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmesi konusunda farklı görüşler olduğunu belirten Stoltenberg, "Bu toplantıda özel olarak ele alınmadı ancak tartışılan bir sorun. Fakat hepimiz teröre karşı elde edilen kazanımların zarara uğratılmaması konusunda mutabık kaldık" diye konuştu.Türkıye, zirvede müttefiklerden beklentilerini 90 sayfalık bir rapor olarak NATO üyelerine sundu. Raporda, tüm terör örgütlerine karşı müttefiklik ruhuna uygun bir dayanışma ve iş birliği içerisinde şekillenen bir mücadele biçiminin, NATO'nun kurumsal ve işlevsel yapısının sürdürülebilirliği açısından son derece öneminin altı çizildi. İşte rapordaki 7 madde 1-Müttefikler, terörizme karşı İttifak ruhuna uygun biçimde hareket etsin. 2-Savunma sanayiinde iş birliği ve satın alma taleplerine yaklaşım gözden geçirilsin. 3-Türkiye'nin terörle mücadelesi NATO'da iç siyasetin konusu yapılmasın. 4- PKK/YPG'ye karşı mücadelede Türkiye'ye destek verilsin. 5-Üyeler ülkelerinde PKK/YPG ve FETÖ'ye müsaade etmesin. 6- PKK/YPG ve FETÖ'cü teröristler Türkiye'ye iade edilsin. 7-Terör örgütleri arasında ayrım yapılmasın.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere, Fransa ve Almanya olarak, Erdoğan ile tekrar bir araya geleceklerini söyledi. Macron, "Suriye, Libya ve diğer konularda E3 ülkeleri olarak Türkiye ile diyaloğu sürdürmeye karar verdik. 2020'nin ilk üç ayında muhtemelen Türkiye'de tekrar bir araya geleceğiz" dedi.İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in verdiği resepsiyona dedikodu polemiği damgasını vurdu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun diğer liderlerle ayaküstü yaptığı sohbette, Trump'ın basın toplantılarında çok konuştuğu için her yere geç kaldığını söylemesi ve bunun üzerine yaşanan gülüşmeler kameralara yansıdı. Trump da, Trudeau için 'iki yüzlü' dedi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşları ile buluşarak, önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın açıklamaları:Türkiye emin ellerde, Türkiye emniyet huzur, barış içinde. Bugün 17 yıl öncesine göre daha güçlü bir Türkiye var. Bugün üzerinde oyun oynanan değil, artık oyun bozan kararlı bir Türkiye var. Dünyada en fazla insanı yardım yapan cömert bir ülke var.Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen bir Türkiye var.Bize diyorlar ki "Suriye'den ne zaman çıkacaksınız?" Biz de onlara diyoruz ki "Sizin Suriye'de ne işiniz var."Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Gözü olanlar lütfen terk etsinler.Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.Terörün yanına sıfat olarak İslamı koyamazsınız. Bu ifadeyi kullananları lanetliyorum.