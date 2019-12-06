KKK'da operasyon! 47 astsubay için gözaltı kararı

Ankara merkezli 21 ilde başlatılan operasyonda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 30'u aktif görevdeki 47 astsubay için gözaltı kararı verildi. Kritik isimlerin 35'i gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 6.12.2019 09:55Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 09:59
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu 30'u aktif görevde olmak üzere astsubay rütbesindeki 47 askeri personel hakkında, Ankara merkezli 21 ilde gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 35 şüpheli yakalandı.