Sedanur davasında savcı 3 ayrı suçtan ceza talep etti

Köyde 16 Eylül 2018 tarihinde kaybolan Paslı Esin Çağdaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'i, 7 gün sonra taşlarla örtülmüş halde cesedi bulundu. Sedanur'u alıkoyarak cinsel istismarda bulunup, ardından öldürdükleri suçlamasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına Yozgat 2'inci Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanıklar, Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, Diyarbakır 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan, Sedanur'un annesi Handan ve babası Abdullah Güzel ise Kağızman Ağır Ceza Mahkemesi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşmada, Güzel'in ailesi sanıklar hakkında şikayetlerini sürdürdü. 3 sanık ise, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını istedi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıkların 'nitelikli kasten adam öldürme', 'nitelikli cinsel istismar' ve 'nitelikli kişinin hürriyetinden yoksun bırakılması' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi. Sanıkların avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 10 Ocak 2020'ye erteledi.