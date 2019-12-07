120 kamera ıncelenerek yakalandı

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Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un cezaevinden firar ettiği 1 Aralık'ta Ordu merkezdeki Vegas Otel'de tehditle kaldığı ortaya çıktı. Resepsiyon görevlisi Deniz Aktaş "Kimliğini söylemeyince kendisine kızarak, bir an önce gitmesini istedim. Bana, 'Seni öldürürüm. Bu akşam burada kalacağım. Buranın hakimi benim. savcısı da benim' dedi" diye konuştu. Öte yandan dün Ordu'dan Van'daki cezaevine nakledilen katil zanlısı Özgür Arduç'un buradaki mahkumlar tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Arduç'un 7 kaburgasının kırıldığı bildirildi. 30 askerin gözetiminde Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilen zanlının getirildiğini öğrenen bazı vatandaşların tepki gösterdiği, tedavisinin ardından Arduç'un tekrar cezaevine götürüldüğü belirtildi.Arduç'un cezaevinden arkadaşı olan İbrahim'i kendisinden silah almak için bulmaya çalıştığı da ortaya çıktı. Ulubey Kumanlar Mahallesi Muhtarı Güldane Özdemir "Bu cani Ceren'i öldürmeden önce Ulubey Muhtarlar Derneği'ne gelmişti. Bize "Cezaevinden arkadaşım İbrahim'i arıyorum" dedi" diye konuştu. Öte yandan, emniyet katil zanlısının 120 kameradan aranarak yakalandığını duyurdu.