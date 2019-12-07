Atatürk’ü Hitler’e benzeten yayını kınıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'nde 3 saat 40 dakika süren toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, özetle şunları kaydetti:Almanya'da ARD televizyonunun Atatürk'e dönük çirkin bir yayını söz konusu oldu. Atatürk'ü Hitler'e benzeten yayını şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Bunu kabul edilemez buluyoruz. O yapılan yayının kesinlikle basın özgürlüğü ile ilgisi yoktur. Gereğinin yapılması için ilgili bakanlıklarımız faaliyete geçecektir. Oradaki vatandaşlarımız da gereken tepkiyi göstermektedir. Bu yayının temel değerlerimize yönelik tezahür etmemesi gerekir. Atatürk ve Alevi vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmek üzere çirkin bir provokasyona imza atılıyor. Bu yayın kuruluşu derhal Atatürk'ün manevi şahsiyetinden ve milletimizden özür dilemelidir.Hepimizi üzen bir olay yaşandı. Güngören Belediyesi'nde bir başkan yardımcısının çirkin bir davranışı oldu. Bu çirkin davranış biçimi hepimizi üzmüştür. Enes'e sesleniyorum; 'Gözlerinden öpüyoruz seninle beraberiz sana yapılan çirkin davranışı kabul etmiyoruz' Bu belediye başkan yardımcısı görevden alınmıştır. Hiçbir şekilde belediye meclis üyeliğinin devam etmesini de uygun bulmuyoruz.Ceren'i kaybederken hepimiz de insanlığımızdan bir parça kaybettik. Hepimizi kahreden bir kayıp bu. Bundan sonraki, en ağır cezanın verilmesi için bakanlığımız takiptedir. Ceren kardeşimizin sözüne bir atıfla, Ceren'in bu vasiyetine uyarak doğum gününü kutluyoruz, rahmetle anıyoruz. Sözün bittiği yer denebilecek bir noktadır.(Suriye'de) Güvenli bölge planı hazırlandı ve NATO'da görüşmeler olumlu geçti. Şubat ayında da bir görüşme gerçekleştikten sonra harekete geçeceğiz. Mali katkılarını yerine getirme konusunda asıl sorgulanması gerekenin Fransa olduğunun herkes farkındadır. Macron da Türkiye'nin gücünün farkındadır.