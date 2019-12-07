Ayşenur’un kemiklerini sızlatan tahliye

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ayşenur Güven (22), çocuk yaşlardan itibaren amcasının oğlu Selahattin Sezer'in (30) cinsel saldırısına maruz kaldı. İlk kez 6 yaşında cinsel saldırıya uğrayan Güven, yaşadıklarından kurtulmak için 18 yaşına girdiği 2015'te Mustafa Güven ile evlendi. Ancak kuzeninin cinsel saldırıları nişanlı ve evli olduğu dönemlerde de sürdü. Sezer'in "Elimde video ve fotoğraflar var" diyerek tehdit ettiği Güven, 5 Nisan 2017'de başından geçenleri eşi, babası, erkek kardeşi ve dayısına anlattı. 3 gün sonra da eşine mektup bırakıp intihar etti. Aile, Sezer hakkında kızlarına taciz ve cinsel saldırıda bulunduğu ve intiharına neden olduğu iddiasıyla şikâyette bulundu. Bunun üzerine tutuklanan Sezer, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.





İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi kararı, olayın tek tanığı olan Güven intihar ettiği için dinlenemediği ve birinci derece tanığın ortadan kalktığı, Sezer'in suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla bozdu. Bunun üzerine Sezer, geçen 24 Haziran'da tahliye edildi. Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamanın 14 Kasım'daki duruşmasında yeniden 14 yıl hapisle cezalandırılan Sezer'in tutuklanmasına karar verildi. 19 Kasım'da, Alanya Susuz Yaylası'ndaki bir evde saklanırken yakalanan Sezer, ertesi gün tekrar tutuklandı. Ancak avukatı üst mahkeme olan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz etti. Mahkeme Sezer'in, ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi. Sezer gece yarısı tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'nden serbest bırakıldı.







Ayşenur Güven'in aile avukatı Müge Gezginci, "Tutuklama kararının kamuoyu baskısıyla verildiğini düşünüyorum. Mahkemenin tahliye kararına inanamıyoruz. 'Hak, hukuk, adalet yerini buldu' diye sevinirken böyle bir karar çıktı. Savcılığın tahliye kararına itirazda bulunması gerekiyor. İtiraz edeceğiz. Sanığın ailesi tarafından sürekli ölümle tehdit edildik. Hem benim hem de ailenin can güvenliği tehlikede. Sanığın tahliyesi bu tehlikeyi daha da artırmıştır" dedi.



KARAR ÇOK YANLIŞ

Ayşenur Güven'in dayısı Ali Uysal'da, "Tahliye kararı çok yanlış. Suçlu bir insan serbest bırakıldı. Şu an aramızda geziyor. Bu saatten sonra can güvenliğimiz kalmadı" diye konuştu.

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