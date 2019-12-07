Baba bu o adam değil mi?

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Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve ifadesi kan donduran katil zanlısının 14 yıl önce 13 yaşındayken yine Ordu'da bıçakladığı Dinçer A.'nın babası Ahmet A. oğlunun cinayeti duyduğundan beri psikolojisinin bozulduğunu ve sürekli ağladığını söyleyerek "Çocuğumu zor durdurdum. Oğlum onun resmini TV'de gördüğünde 'Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi?' diye sordu. Sahilde balık tutarken eve götürüyor evin kapısından içeri girmesini söyleyip bıçaklıyor. Çocuğum onu tanımıyordu. Üniversitede okuyan çocuğum var onun da psikolojisi bozuldu. Korkudan kapıya çıkamıyor" dedi. Saldırı sonrası dalağı alınan Dinçer A., "Onun birini öldürdüğünü duyduğum andan beri gözyaşı döküyorum. Aradan geçen süreye rağmen Arduç'un bana neden saldırdığını hala merak ediyorum" dedi. O dönemde hırsızlık yapan Özgür Arduç, 2005'te ortaokul öğrencisi olan Dinçer A.'yı karnından bıçaklamaştı. Art arda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dinçer A. hastaneye kaldırıldı. İç organları hasar gören Dinçer, bir dizi ameliyata alındı. Dalağı alınan Dinçer, 10 gün boyunca komada kaldı.