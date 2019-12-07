Ceza infaz sistemi bütünüyle değişmeli

TGC'DEN

BUGÜN NELER OLDU

Ordu'da 12 suç kaydı olan 14 yıl önce bir çocuğu bıçaklayan Özgür Arduç'un 1 Aralık'ta cezaevinden firar edip, en son balerin Ceren Özdemir'i(20) katletmesi, hukuk sistemimizdeki eksiklikleri tekrar gündeme getirdi. Konuyu SABAH'a değerlendiren uzman hukukçular sorunun mahkemelerin verdiği cezalardan çok infaz ve denetim kanunundan kaynaklandığını vurguladı.Bu konuda düzenleme yapılmalı. Cezalar caydırıcılık noktasında yeterli ama maalesef infaz ve denetim noktasında eksiklikler var. Sıkıntı, infaz hukukunun doğru düzgün işlememesinden kaynaklanıyor. İnfazla ilgili de doğru düzgün denetim olması gerekiyor. Yarı açık cezaevinde hafta sonu izinlerinin maalesef doğru düzgün takibi yapılmıyor. Yine denetimli serbestlik uygulanacak mahkumlar doğru düzgün psikolojik testlerden geçirilmiyor. Adli Tıp rapor vermeli ona göre salınmalı. Psikiyatrik vakalar hafifletici sebep yapılıyorsa, takibi de iyi yapılmalı. Salıverildikten sonra psikiyatriste gidiyor mu, ilaçlarını düzenli alıyor mu? Elektronik kelepçe doğru düzgün takip ediliyor mu? Bir kez daha yaklaşırsan 5 yıl hapis alırsın denmeli. Yaptırım düzenlenmeli.Türkiye'nin açık cezaevine alınacak hükümlülerle ilgili 'Açık Cezaevi Yönetmeliği'ni, 'İnfaz Kanunu'nu konuşmalıyız. İnfaz kanunundaki indirim yetmiyormuş gibi, kapalı cezaevinden açık cezaevine alınmak da ödül gibi bir uygulama. Yapmamız gereken, suçu işleyenin yargılaması bittikten sonra hükümden sonra ceza infaz kanununun kendisine sağladığı faydaları ortadan kaldırmak, Ceza infaz sistemini bütünüyle değiştirmek gerekir.Suçu bir yol ve yöntem olarak gören kişiler için devletin özel olarak farklı bir düzenleme getirmesi gerekir. Rehabilitasyona ağırlık verilmeli. Cezanın caydırıcılığı olmalı ama ıslah müessesiniz çok daha ehemmiyetli.2014'te"Tehdit ve gasp" suçundan cezaevine giren, 15 suçtan kaydı bulunan Emra Yaşar, 2016'da Kırklareli Açık Cezaevi'ne çıktı. İyi hali göz önüne alınarak 2 Eylül'de izinli olarak cezaevinden çıktı. 7 Eylül'de de para istediği İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu 23 yaşındaki Halit Ayar'ı İstanbul Beyoğlu'nda bıçaklayarak öldürdü. Eskişehir'de Ayşe Tuba Arslan, eşinden gördüğü şiddete karşı 23 kez suç duyurusunda bulundu.Saldırgan, yasanın gerektirdiği zorlayıcı hapis cezasına 1 gün bile çarptırılmadı. Arslan, 11 Ekim'de kocasının satırlı saldırısına uğradı. 44 gün sonra öldü.SABAHTürkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kadın cinayeti haberlerine eleştiri getirdi. Açıklamada "Kadın cinayetlerinin haberleştirilmesi noktasında meslektaşlarımıza büyük görev düşmektedir. Katilin cinayet işleme konusundaki iştahını, potansiyel katillere yol gösterici şekilde aktarılmamalıdır" denildi. Açıklamada isim verilmeden eleştirilen Hürriyet gazetesi "Psikopatın 4 sayfalık ifadesi" başlıklı manşetinde Ceren'in katili Özgür Arduç'un dehşet veren ifadelerini satırlarına taşımıştı