En acı yaş günü

KIYAFETLERİNİ GİYDİM MEZARINA GELDİM YAVRUM...

Ordu'da cezaevi firarisi Özgür Arduç'un katlettiği üniversiteli Ceren Özdemir'i ailesi 21'inci yaş gününde kabri başında ziyaret etti. Kızına hediye diye aldığı kazağı giyerek mezarlığa giden anne Güfer Özdemir, "Senin kıyafetlerini giydim de geldim. Kızım doğum günü planları yapıyordun. Keşke şarkı söyleseydin, dans etseydin. Ben yatsaydım orada keşke. Senin kıyafetlerini giydim de geldim kızım." diyerek ağladı. Ceren'in babası Yılmaz, ablası Gizem ile yakınları ve arkadaşları dua ederek, gözyaşı döktü. Ceren'in bugün doğum günü olması nedeniyle sosyal medyadaki hesabındaki fotoğraflara binlerce kişi yorum yaptı. Ceren'in doğum gününü kutlayan binlerce kişi, cinayeti lanetleyerek "Seni unutmayacağız" mesajı verdi. Ceren'in bir yakın arkadaşı da "6 Aralık onun doğum günüydü. 'Doğum günümde beni unutmayın, hediye almayın, kutlayın yeter' demişti" ifadelerini kullandı. Ceren'in kabrine gelen arkadaşları çiçekler ile 'Hoşçakal' yazılı notlar bıraktı. Balerin Ceren'in dün sosyal medya paylaşılan görüntüde ise arkadaşlarının sürprizi karşısında mutlu olduğu gözlenen Ceren'in, adının yazılı olduğu pastadaki mumu üflediği görüldü.

Ceren Özdemir'in arkadaşları, paylaştıkları video ile Ceren'in doğum gününü kutladı

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ceren Özdemir'in ailesini arayarak taziyelerini iletti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, zanlı Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gül, açık cezaevine alınma koşullarıyla ilgili yeni bir çalışma başlatıldığını da duyurdu.







DOĞUM GÜNÜ İÇİN PLAN YAPMIŞTK

Ceren Özdemir için Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ndeki sınıfında anma töreni düzenlendi. Törende arkadaşları, Ceren'in sırasının üzerine, karanfiller ile önceki doğum gününde sınıf olarak çektirdikleri, 'Doğum günün sonsuza dek kutlu olsun Ceren' yazılı fotoğrafı bıraktı. Arkadaşları, doğum gününde sınıfında andıkları Ceren için çok sevdiği 'You Raise Me Up' isimli şarkıyı söyledi. Bu sırada duygulanan öğrenciler, gözyaşı döktü. Sınıftaki anmada yoklama da alınırken, Ceren'in adı okunduğunda herkes, 'Aklımızda ve kalbimizde' dedi. Sınıf arkadaşlarından biri gözyaşları içinde "Doğum günü için kendisiyle plan yapmıştık. Bungalovda kutlayacaktık; ama olmadı" dedi. Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ceren'in adının üniversitede yaşatılması için çalışma başlatacaklarını belirtti.







ORDU'DA CEREN YÜRÜYÜŞÜ

Ordu'da Ceren Özdemir için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe katılanlar kadına şiddeti lanetledi. Sloganlar atılan yürüyüş Özdemir'in öldürüldüğü evin önünde sona erdi. Baba Yılmaz Özdemir, evin önünde yaptığı açıklamada, kendilerinin sesi olan herkese teşekkür etti. Özdemir, "Başka kardeşlerimiz bu olayları yaşamasın istiyorum. Başka istediğim bir şey yok. Üzüntümüz çok büyük" dedi.