‘Kıran-5’ operasyonunda PKK’nın gelir kaynağına darbe

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'ın Lice ilçesi güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda Kıran-5 Operasyonu kapsamında 4 Aralık tarihinde başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı' operasyonu tamamlandı. İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli komandoların katıldığı operasyonlarda, narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, kayalıklar ve çalılar arasına gizlenmiş şekilde 31 adet çuval ile 3 adet jelikan bidon içerisinde, 1 ton 36 kilo esrar ele geçirildi. Lice ilçesine bağlı Yolçatı Köyü'nde ise, N.İ. isimli şahsın adresinde yapılan aramada, 17 adet paketlenmiş ve satışa hazır vaziyette 15 kilo esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 2 adet havalı tüfek ele geçirildi. Yolçatı Köyü Sınır Mezrası'nda da S.D. isimli şahsın evinde, yapılan aramada; evin bahçesinde 46 kilo esrar ile 110 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. N.İ ve S.D jandarma timlerince gözaltına alındı. Terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 1 adet kış sığınağı tespit edildi. Komandolar tarafından imha edilen sığınakta, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Bu arada terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor. Kuzey Irak'ta barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde güvenlik güçlerine teslim oldu.AĞRI'NIN Tutak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 4 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tutak ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında jandarma ve polis timleri ile bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada, silahlı 4 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri, bir kalaşnikof tüfek, bir tabanca, 2 el bombası, 2 şarjör, 4 sırt çantası, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirdi.HATAY'IN İskenderun ilçesi Sarıseki Mahallesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin bölgede arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bölücü terör örgütü PKK'nın yola yerleştirdiği El Yapımı Patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlamada 4 asker yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.