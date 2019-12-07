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Yaralı askerden duygulandıran sözler!

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekâtı’nda görevlendirilen Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık personelleri harekât bölgesinde tanık oldukları duygusal anları anlattılar. Askeri konvoya saldırı anında yaşadıklarını anlatan Sağlık Personeli Mustafa Erdem Ege, ''Yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Yaralı askerleri aldık. Askerimizin dediği tek kelime lütfen parkamı yere serin ambulansın içerisi kan olmasın. Biz bunu duyunca donduk kaldık.'' dedi.

Giriş Tarihi: 7.12.2019 13:11 Güncelleme Tarihi: 7.12.2019 13:12
Yaralı askerden duygulandıran sözler!

uriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı operasyonuna destek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan hastanelerde görevlendirilmek üzere gönderilen Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı dört ekipten iki ekip görevlerini tamamlayarak Erzincan'a döndü. 1-7 Aralık Acil Sağlık Haftası etkinliklerinin kapanış programı kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan sağlık çalışanlarına Vali Arslantaş tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Belgelerin takdiminden önce sağlık çalışanları Mustafa Erdem Ege ve Zeliha İnci Kaya harekât bölgesinde tanık oldukları duygusal anları paylaştılar.


''LÜTFEN PARKAMI YERE SERİN''

Askeri konvoya saldırı anında yaşadıklarını anlatan Sağlık Personeli Mustafa Erdem Ege, "Operasyonların tam sıfır noktasında her gün üzerimizden mermiler geçti. Hastaneye hasta götürdük hastanenin bahçesine havan mermileri düştü. Gelmemize yakın askeri konvoya saldırıda bulundurlar.

Saldırıda bir komutanın kolu kopmuştu. Orada çok üzülmüştük. Yaralı asker arkadaşlarımız vardı. Yaralı askerleri aldık. Askerimizin dediği tek kelime lütfen parkamı yere serin ambulansın içerisi kan olmasın. Biz bunu duyunca donduk kaldık. Bunları yaşadık ama çok şükür Allah devletimize zeval vermesin. Ordumuz daima muzaffer olsun" dedi.

"İNSANLARIN TEK BİR DERDİ VAR, SADECE YAŞAMAK"

Tel Abyad'ta patlama sonrasında unutamadığı bir olayı anlatan sağlık personeli Zeliha İnci Kaya, "Biz Suruç'ta görev yaptık. Tel Abyad'ta bir patlama olmuştu oraya gittik. 8 yaşında bir çocuk getirdiler. Anne ve babasını kaybetmiş çocuk tek başınaydı. Şunu öğrendim ki gitmeden önce sığınmacı olan vatandaşlarımızın durumunu daha iyi anlıyorduk. Gerçekten gidip geldikten sonra daha da iyi anladım. İnsanların tek bir derdi var. Sadece yaşamak. Başka hiç bir şey istemiyorlar. Sadece yaşamak istiyorlar. Yani 18 yaşındaki bir çocuğun hayata tutunmaya çalışması beni etkiledi. Sadece bunları söyleyebileceğim" diye konuştu.

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Yaralı askerden duygulandıran sözler!
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