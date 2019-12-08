15 Temmuz şehidi ikizlerin yengesini işten çıkardı

li

BUGÜN NELER OLDU

CHP'Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar belediyedeki işten atmalara devam ediyor. Zeydan'ın son skandalı 15 Temmuz şehitleri polis memurları Ahmet-Mehmet Oruç'un ağabeylerinin eşi Hatice Oruç'un belediyedeki işine son vermek oldu. Adana Büyükşehir Belediyesi Göçmen İşleri Dairesi'nde sözleşmeli memur olarak çalışan Mustafa Oruç'un eşi Hatice Oruç ile yine şehitlerin Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalışan yakınlarından Taner Tan, önceki gün kendilerine iş akitlerinin fesih edildiği bildirildi. Gelinlerinin işten çıkarılmasının büyük üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren şehit ikizlerin babası Ali Oruç, "Pazartesi günü meclis toplantısı var. Zeydan başkan ile bu konuyu konuşacağım" dedi. Helikopter teknisyenliği için gittikleri Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü vatan hainlerinin saldırısı sonucu ikiz polis ikizler Ahmet- Mehmet Oruç şehit düşmüşlerdi.Geçtiğimiz ay meclis toplantısında AK Parti Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan'ın "İşten çıkarttığınız işçilerin net sayısı kaç" sorusuna belediye başkanı Zeydan Karalar, "Bin 500'ün üstü ama 2 bin olmadı" yanıtını verdi.