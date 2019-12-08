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Mağdur işçilerin ailelerinin durumu yürek dağlıyor

’den çıkartılan işçilerin protestoları 103’üncü gününe girdi. Mağdur işçilerin ailelerine gıda ve giyim yardımları ulaştırıldı. Açlığa mahkum edilen aileler ise büyük sıkıntılar yaşıyor

BARIŞ SAVAŞ Gündem
Giriş Tarihi: 8.12.2019
Mağdur işçilerin ailelerinin durumu yürek dağlıyor
İBB'den atılan işçiler protestolarında 103'üncü günü geride bıraktı. Mağdur işçilerin ailelerine ise hayır severler tarafından gıda ve giyim yardımı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkartılan bin 500 işçi, Saraçhane'deki protestoları sürdürürken, İBB Mağdurları Komite Başkanı Umut Aydoğan da, hayırseverlerden temin ettiği yardım kolilerini açlığa terk edilen ailelere ulaştırmaya başladı. Aydoğan, "Mağdur kardeşlerimin evlerini ziyaret ederek, halkımızın verdiği destek ile gıda yardımı ve çocuklara ayakkabı yardımını ulaştırmaya çalışıyoruz. Asıl amacım uzun süredir işsizliğimizden kaynaklı psikolojik durumlar ve ailevi meseleleri öne çıkartmak. Aydoğan'ın ziyaret ettiği mağdur işçilerin aile hikayeleri ise yürek dağladı.

'12 AYLIK KİRA BORCU VAR'
CHP'li İBB yönetimi tarafından ekmeği elinden alınan Ahmet Belge, soluğu diğer işten çıkartılan arkadaşları ile birlikte Saraçhane'de aldı. Uzun süren işsizlik nedeniyle parasız kalan Belge, televizyonunu satarak okula giden 2 çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamış. 12 aydır kira da ödeyemeyen Belge ailesinin çamaşır makinesi de bozulmuş. Tamir ettiremediği için eşi çamaşırları elde yıkıyor. Bir diğer mağdur işçi Erkan Somer de 2 aydır kredi borcunu ödeyemiyor. 2 kızı da okula giden Somer, her gün Saraçhane'deki protestoya gidip ardından evini geçindirmek için iş bakıyor. Eşi astım hastası olan Somer, hasta eşinin rutubetli odada yatmak zorunda kalmasına, işsiz kalmaktan daha çok üzüldüğünü söyledi.

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Mağdur işçilerin ailelerinin durumu yürek dağlıyor
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