Şehit polis organlarıyla 6 kişiye hayat verdi

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'da geçen salı günü Yıldırım ilçesindeki bir apartmanda oturan komşular arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmaya çalıştı. Bu sırada, kavga eden taraflardan Murat Dağkoçak (26), polislerden Alaattin Özdemir'in (44) silahını alarak başına ateş etti. Ağır yaralanan Özdemir, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınırken, Murat Dağkoçak tutuklandı. 3 gün sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden Özdemir'in, önceki gün öğle saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti. Ailesi de organlarını bağışladı. Özdemir'in böbrekleri ve korneaları Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, karaciğeri Bursa Acıbadem Hastanesi'nde, akciğeri İstanbul Kartal Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde organ bekleyen 6 hastaya hayat verdi.Evli ve 2 çocuk babası olan Alaattin Özdemir için dün sabah Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Şehidin yakınlarının güçlükle ayakta durduğu törene, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa milletvekilleri ile Özdemir'in meslektaşları katıldı. Buradaki törenin ardından memleketi Kütahya'ya götürülen Şehit Alaattin Özdemir, Merkez Ulu Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra, gözyaşları arasında Kütahya Hava Şehitliği'ne defnedildi.