Türkiye’ye çağ atlattığımızı vicdanlı herkes kabul edecektir

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Hilton İstanbul Bosphorus'ta düzenlenen Doğan Grubu'nun 60. Kuruluş Yıldönümü Gala Gecesi'ne de katıldı. Doğan Grubu'nun 60 yıldır Türkiye için katma değer ürettiğini belirten Erdoğan, Aydın Doğan'a hizmetleri için teşekkür etti. Konuşmasında Türkiye'nin 17 yılda her alanda gerçekleştirdiği dönüşüme işaret eden Erdoğan, "Türkiye'nin yönetiminde söz sahibi olduğumuz günden beri her kişi ve kurumun kendi faaliyet alanında en özgür şekilde hareket edebilmesi için gayret gösterdik. Bu anlayışla hiçbir vesayet odağına fırsat vermedik. Türkiye'nin hayrı ve geleceği için ne gerekiyorsa onu yaptık. Akıl ve vicdan sahibi herkes, bizim dönemimizde Türkiye'nin çağ atladığını kabul edecektir" dedi.