Son dakika: Dışişleri'nden Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Biz öncelikle Kıbrıs etrafına, bizim kıta sahanlığımızın dışında KKTC'nin de ruhsat verdiği alanlara gemilerimizi göndererek büyük bir oyunu bozduk. Böyle bir hamleyi Türkiye'den beklemiyorlardı, dengeler değişti, büyük bir panik var." dedi.

"YUNANİSTAN'IN HAFTER'LE GÖRÜŞMESİ MEŞRU DEĞİL"

Yunanistan'ın Hafter'le görüşmesi meşru olmadığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj hükümetidir. Eğer Yunanistan da onlarla bir şey yapmak istiyorsa esasen Trablus'a gitmesi gerekir." diye konuştu.

"DÜNYAYI ONLARA DAR EDECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Şehitlerimiz üst çavuş Esma Çevik ve uzman çavuş Kemal Sayar kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kalleş saldırıyı düzenleyen teröristler bilsinler ki onları inlerinde, dağlarında, ülke içinde ve ötesinde yok etmeye devam edeceğiz. Hem Türkiye'yi hem de dünyayı ve bölgemizi onlara dar etmeye devam edeceğiz." dedi.

AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Afganistan'ın, Türkiye'ye ve NATO'ya ihtiyaç duyduğu sürece, biz oradaki mevcudiyetimizi ve desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

Afganistan'ın hassas bir süreçten geçtiğini belirten Çavuşoğlu, "Barış için uluslararası planda çeşitli girişimler oldu. Seçimden önce bazı girişimler maalesef başarısız oldu. Bu girişimlerin tüm Afgan unsurları arasında anlamlı bir sürecin başlatılması için gereken ortamı hazırlamasını umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.