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açıkladı! 3 terörist daha teslim oldu

: ’ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha ’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında  247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.12.2019 18:28 Güncelleme Tarihi: 9.12.2019 18:32
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı.

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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 terörist daha teslim oldu
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