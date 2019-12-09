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Kamyonet kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı

'de, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmek isteyen 49 kaçak göçmen yakalandı.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 9.12.2019 13:47
Kamyonet kasasında 49 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişleri engellemek için yapılan çalışmalar kapsamında Ayvacık'ın Korubaşı köyünde 35 KBB 29 plakalı kapalı kasa kamyonet sürücüsünü durdurdu. Araç içerisinde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 49 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerle beraber kamyonet sürücüsü C.Ö'de insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilecek.

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